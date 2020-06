“Soy un caballero pero no me cojan de bobo”: Peter Manjarrés

“El dueño de imagen se llama Peter Manjarrés. Exijo que cuando salga en un video, fotografía o audio de cualquier campaña, tenga mi autorización. Soy un caballero pero no me cojan de bobo” , escribió el intérprete del ‘Amor de mi sabana’.

De inmediato muchos se empezaron a preguntar qué había pasado, el porqué del enojo de Manjarrés y todo se debe porque al parecer la reconocida compañía musical, SAYCO, utilizó varias imágenes del artista sin su previa autorización, para una campaña institucional donde se referían al tema de cobros por derechos de autor.

Hasta el momento SAYCO no se ha referido al penoso incidente que Peter expuso en la famosa red social, donde además agregó: “O todos en la cama o todos en el suelo. Al hijo de menos madre, así no es. Sin mi autorización no se pueden hacer campañas con mi imagen. He dicho”, concluyó.