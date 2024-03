Tesis doctoral afirma que las canciones de Joaquín Sabina son ‘literatura’

En concreto, el investigador tomó como punto de partida otra tesis de la Universidad de Viena de 2017, titulada ‘Estética literaria en la obra de Joaquín Sabina: simbología de la desesperación en el cancionero’.

"La mía va más allá de un estudio temático, al ocuparse también de otros aspectos como métrica, narratividad, posmodernidad, intertextualidad o recursos literarios. Lo que pretende es un análisis integral del cancionero de Sabina, si bien obviamente es un trabajo que he tenido muy en cuenta y que me ha servido de punto de partida en varias ocasiones", precisa el investigador español.

“Aunque ya sí puede decirse que hay un volumen suficiente de bibliografía académica sobre su obra, la mayoría de los estudios son muy recientes, y hasta no hace mucho, casi todo lo que había escrito sobre Sabina era no académico”, detalla.