Video: Sofía Vergara fue “atacada” por presentador español; así se defendió

Uno de los momentos más criticados por los internautas fue cuando el presentador le pregunta que “¿Cómo dices Modern Family? Es que en inglés suena algo raro”; pero Sofía no dudó y respondió tajantemente: “¿Por qué? ¿Lo pronuncio mal? ¿Es que tú tienes mejor inglés que yo?”.

Continuaron hablando sobre la promoción que hará por Estados Unidos, América Latina y Europa, la actriz, que nunca ha escondido su edad y de la cual habla abiertamente, aseguró que realizar una gira mundial es duro para alguien que tiene 51 años. Lea aquí: Sofía Vergara denunció acosador que hasta ingresó a su casa

“Dices lo de los 51 años para que yo te diga que estás muy hermosa, y eso no lo voy a hacer”. Sofía no se quedó con nada y le respondió entre risas: “no me importa porque mira como me aplauden”.