Ya nació Aina, nieta de Papoman e hija de Dj Tremendo

Tras nueve meses de espera y una sonada polémica entre padre y abuelo, nació Aina, la nieta del reconocido cantante de champeta Papoman, en la Clínica Madre Bernarda. La bebé es hija de Yorgy Yohana, de 18 años, quien es hija del intérprete de ‘Será que tiene otro’, junto a Jader Tremendo, un reconocido Dj de champeta de Cartagena. Lea aquí: Papoman vs. Jader Tremendo, la nueva polémica en la champeta

May 25 - 07:00

May 25 - 10:40

May 25 - 11:18

La niña nació este lunes 23 de mayo, a eso de las 2 de la tarde. Pero su abuelo no se aguantó la emoción de su llegada por mucho tiempo, así que hizo pública la noticia por medio de sus redes sociales el pasado martes, un día después del nacimiento de Aina, pues él mismo dijo que muchos de sus seguidores ya estaban desesperados por la bienvenida de la bebé, incluso bromeaban con que el embarazo habría durado 2 años. Le puede interesar: Papoman: “Si Jader viene y me pide perdón, criamos al niño juntos”

Además, el cantautor reveló a El Universal que más o menos dentro de un mes le mostraría al público a “su nueva consentida”, quien casualmente cumple años exactamente un mes antes que Yorgy Yohana, su mamá.

¿El papá va a responder por la bebé?

La polémica entre el Dj Jader Tremendo y Papoman fue una de las más sonadas el pasado diciembre, pues el Dj fue acusado por Papoman en las redes sociales de entregarle unas pastillas abortivas a su hija Yorgy. Pero esta disputa logró resolverse y hoy Papoman asegura que todo pasó a ser solo “un mal entendido”. Lea también: Video: Papoman pide perdón a Chawala

“Yo hablé con Jader porque yo decía ‘bueno, voy a llamarlo’ porque yo soy capaz, no importan las diferencias sino que fue un mal entendido lo que pasó y por eso yo subí el video. Pero yo lo llamé el 24 a decirle, eso fue el mismo Dios que me dijo ‘llama, porque él es el papá’, para que él supiera... Cuando lo llamé en ningún momento se negó y me dijo que cualquier cosa le avisara para ir a ver a la niña”, contó Papoman a este medio.

Papoman aseguró que Dj Tremendo va a responder por la niña y la va a registrar con su apellido, mientras tanto el dichoso abuelo seguirá disfrutando se la compañía de su hija y su nueva nieta.