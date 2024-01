Alemania dice que no aceptará ningún “desplazamiento” de palestinos

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, rechazó hoy junto a su homólogo egipcio, Sameh Shukri, la posibilidad de que los palestinos de Gaza y Cisjordania se vean desplazados por Israel, un extremo que aseguró no aceptarán.

“Lo digo con claridad, no aceptaremos el desplazamiento, no lo aceptaremos en Cisjordania, no lo aceptaremos en la Franja de Gaza. Hay que reafirmar que los palestinos tienen sus territorios en Gaza, y no se debe permitir que entren refugiados de Gaza hacia Egipto porque esto afectaría los intereses nacionales de Egipto”, aseguró en una rueda de prensa en El Cairo. Le puede interesar: Más de 23.000 personas han muerto tras la guerra entre Israel y Hamás

La jefa de la diplomacia alemana, que hoy viajará también al paso fronterizo de Rafah entre Egipto y el territorio palestino, afirmó que “Cisjordania y Gaza son para los palestinos, y no se puede desplazarlos de Gaza o expulsarlos de Cisjordania, y es una responsabilidad conjunta que asumimos”.

Indicó que hay que pensar en el “futuro y la paz, aunque parezca difícil”, y que ambos países están de acuerdo que la paz sólo se conseguirá con la “solución de los dos Estados”.