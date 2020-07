Ecuador, la ruta de escape para los colombianos atrapados en el exterior

Vuelve y se repite la historia de los colombianos atrapados en el exterior, a raíz del cierre fronteras causada por la pandemia mundial COVID-19, quienes buscan de una u otra manera en llegar al territorio nacional.

Ese es el caso de Juan Guillermo López Galán, un joven contador de 30 años, quien se cansó de esperar que el consulado de Colombia, en San Francisco, en California, lo llamara o lo priorizara para poder volver a casa, para poder volver a Colombia.

“No me priorizaron, porque primero iban las mujeres embarazadas, adultos mayores, niños que viajaban solos, núcleo familiar con niños y personas con alguna enfermedad que requería atención pronta y yo acá próximo a quedar sin estatus y sin recursos qué, yo envié más de 12 correos y nada” dijo López.

Por ello, una vez conoció la historia, de la travesía y odisea de Jackson Chávez y César Trujillo, los colombianos, quienes también estuvieron atrapados, aquí en la tierra del Tío Sam y que volvieron a casa gracias, al corredor humanitario, que hay entre Colombia y Ecuador, el cual habilitó Migración Colombia a través de la resolución 1431 del 19 de junio de 2020.

Sin dudarlo y sin titubear, una vez leyó información publicada, por este medio y los detalles entregados en Facebook Live, se decidió a comprar el pasaje desde San Francisco hasta Quito, capital del Ecuador y lograr su destino final la ciudad de Villavicencio. (Lea aquí: https://www.eluniversal.com.co/mundo/ecuador-el-plan-b-para-retornar-a-colombia-y-volver-a-casa-JA3046946)

“Yo vi la información en el periódico EL UNIVERSAL en el grupo de Facebook #QuieroVolverAcasa y la escuché en el Facebook LIVE que hace su corresponsal acá en EEUU y sin duda me animé hacerlo, a irme por Ecuador, no podia permitir que se venciera mi estatus migratorio aquí y quedar ilegal, además ando corto de dinero es mi mejor opción, no puedo esperar más” comentó Juan Guillermo.

El próximo lunes 6 de julio, volará desde la capital del sol californiano, San Francisco, hasta Miami, en la Florida, allí esperará cerca de 10 horas y conectará con otro vuelo que lo llevará hasta Quito, en el Ecuador.