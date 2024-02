Primarias en Carolina del Sur: Trump busca avergonzar a Haley en su estado natal

Trump llegó a las primarias con una gran ventaja en las encuestas y el respaldo de los principales republicanos del estado, incluido el senador Tim Scott, un ex rival en la carrera.

“La apoyé cuando era gobernadora. Ha hecho algunas cosas buenas”, dijo Davis Paul, de 36 años, mientras esperaba a Trump en un mitin reciente en Conway. “Pero simplemente no creo que esté preparada para enfrentarse a un candidato como Trump. No creo que mucha gente pueda”.

“Lo único que intenta hacer es infligirnos dolor para que puedan ganar en noviembre”, dijo. “No vamos a permitir que eso suceda”.

En algunos de esos mítines, Trump ha hecho comentarios que le dieron a Haley más material para sus discursos, como su pregunta del 10 de febrero sobre por qué su marido, actualmente desplegado en África por la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur, no había estado haciendo campaña junto a ella.

Haley convirtió ese punto en un argumento de que el favorito no respeta a los militares ni a sus familias, una crítica que durante mucho tiempo ha seguido a Trump, que se remonta a su sugerencia de que el difunto senador John McCain, prisionero de guerra en Vietnam, no era un héroe porque fue capturado. Le puede interesar: Haley sigue su caza a Trump en Carolina del Sur, tras derrota en New Hampshire

Esa misma noche, Trump afirmó que alentaría a países como Rusia a “hacer lo que quieran” contra los países miembros de la OTAN que no cumplieron con los objetivos de gasto en defensa de la alianza transatlántica. Haley ha estado presentando ese momento como evidencia de que Trump es demasiado volátil y “se le están flaqueando las rodillas cuando se trata de Rusia”.

Después de uno de los eventos de Haley, Terry Sullivan, un veterano de la Marina de los EE. UU. que vive en Hopkins, dijo que había planeado apoyar a Trump, pero cambió de opinión después de escuchar la crítica de Haley a sus comentarios sobre la OTAN.