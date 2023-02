Tranq: así es el nuevo cóctel de drogas que genera alerta en Estados Unidos

La sustancia también es conocida entre sus consumidores como “tranq dope”, o “zombie grud”, la que se comercializó también por primera vez en Filadelfia, pero su venta se ha ido expandiendo por todo el territorio nacional. En California, por ejemplo, ya se han registrado cuatro muertes por su consumo. Lea Sacerdote costeño murió por escopolamina, ¿cómo cuidarse de esta sustancia?

“La xilacina, reportada como adulterante en un número creciente de mezclas de drogas ilícitas, también ha sido detectado en un número creciente de fuertes por sobredosis”, se lee en el reporte de la DEA ‘The Growing Threat of Xylazine and its Mixture with Illicit Drugs’, publicado en octubre de 2022.

En el reporte, también se señala que tras un análisis de la sustancia se consiguió identificar que no solo es la combinación de este tranquilizante para animales, sino que además cuenta con cocaína, heroína y otras drogas, convirtiéndose en una mezcla posiblemente letal para quien la consuma y que no hay manera de que, tras una sobredosis, el personal médico tenga las herramientas para revertir sus consecuencias.