Triste: niño murió abrazado a su perro durante incendios en Hawái

Luz Vargas (madre adoptiva)

Las sandalias de Vargas empezaban a derretirse. Un motociclista se ofreció a llevarla hasta la línea en la que los bomberos combatían el fuego. Al llegar, los oficiales le dijeron que ya habían hecho un barrido y que no encontraron a ningún menor con las características de Keyiro.

Pasaron 48 horas y el menor no aparecía. La madre lo había buscado en albergues, con compañeros de colegio sin encontrar rastro. El 10 de agosto, varios amigos de la familia decidieron visitar los restos de la vivienda. Vea aquí: Video: por cortos circuitos habrían iniciado los incendios en Hawái

“Todo se había consumido, pero cuando llegamos a su cuarto, él estaba ahí, acostado y abrazando al perro. Él no estaba como yo me lo imaginé, ‘para recoger las cenizas’. Dios me lo guardó para que viéramos que era él”, relató la madre.