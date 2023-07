RUMV y PPT: ¿cuál es la diferencia?

Gobierno Nacional

RUMV y PPT

El estatuto posee dos componentes: el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y el PPT. El RUMV es, como su nombre lo dice, un listado de todos los migrantes venezolanos que se encuentran en el país y no tiene ningún efecto directo sobre su estatus migratorio. Su manejo está a cargo de Migración Colombia.

Para calificar para esta lista, debe “1. encontrarse en Colombia, 2. presentar su documento de identidad vigente o vencido (pasaporte, cédula de identidad venezolana, PEP), 3. acta de nacimiento (solo para menores de edad), 4. declaración expresa de la intención de permanecer temporalmente en Colombia y 5. una autorización de recolección de datos biométricos”, según información oficial.

Para acceder al PPT, el Gobierno establece que es necesario “estar incluido en el RUMV, no tener antecedentes, anotaciones ni procesos administrativos o judiciales en curso; no tener en curso investigaciones administrativas migratorias, no tener en su contra medidas de expulsión, deportación o sanción económica vigente y no tener en curso investigaciones o condenas por delitos cometidos en Colombia”.

Al igual que el RUMV, el PPT está a cargo de Migración Colombia. Es un “mecanismo de regularización migratoria y documento de identificación, que autoriza a los migrantes venezolanos a permanecer en Colombia en condiciones de regularidad migratoria especial por su término de vigencia”, explica el Gobierno. Puede leer: Sisbén para la población migrante venezolana: guía para acceder.