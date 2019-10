Candidata al Concejo de Cartagena elogia a Aída Merlano tras su fuga

“Somos amigas”

Tras este hecho, El Universal se comunicó con Wendy Herrera, quien sostuvo que, independientemente de los delitos que Merlano cometió, ella es su amiga y se preocupa por su situación judicial.

(Vea aquí el video de la fuga de Aída Merlano)

“Yo no soy la persona encargada de juzgarla, para eso está la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ya ella tendrá que responder por eso. Yo me voy a la amistad, al dolor y sufrimiento que ella como mujer está pasando. No es que yo esté celebrando que se fugó, pero donde quiera que ella esté la bendigo en el nombre de Jesús y pido que Dios guíe sus pasos”.