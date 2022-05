¿Conoce a Marelen Castillo?, ella puede ser la vicepresidenta de Colombia

Con la imparcialidad que merece bajo los principios legales de la presunción de inocencia, pues Rodolfo Hernández está siendo investigado por, presuntamente, haber cometido el delito de celebración indebida de contratos por posibles irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (Emab), es clave conocer quién es la mujer que puede sucederlo en la contienda presidencial, en casto tal las cosas no le salgan bien en los estrados antes del 19 de junio.

Castillo es autora y coautora de varios artículos y textos relacionados con temas de educación virtual y a distancia, así como ambientes de aprendizaje. La ingeniera aterrizó a la contienda electoral en marzo luego de que la periodista Paola Ochoa, quien había aceptado ser la fórmula de Hernández, renunciara a su aspiración.

El ingeniero y la docente representan el movimiento Liga de Gobernadores Anticorrupción y una de las banderas que más resaltan es la de luchar contra la corrupción ante un eventual Gobierno. Su nombramiento va en sintonía con ese discurso, pues fue una de las candidatas a la Vicepresidencia que no tenía un caudal electoral ni una carrera política detrás.

¿Íngrid podría opacarla?

Una de las adhesiones de último minuto que tuvo la campaña de Rodolfo Hernández fue la de Íngrid Betancourt, tras renunciar a su candidatura. Hoy, después de la victoria en las urnas de Hernández y su eventual ingreso al Palacio de Nariño, si Gustavo Petro no logra rasguñar más de un millón de votos en sectores fajardistas, de John Milton Rodríguez y de Luis Pérez, sin descontar a ciertos grupos de partidos tradicionales, a muchos les inquieta algo.

La figura femenina y política, popularidad e historial divisorio que tiene Betancourt puede representar un riesgo de eclipse para Marelen Castillo. Sin embargo, la caleña expresa: “Estaba pendiente de tomar la decisión y como hemos manifestado en todos los escenarios todos son bienvenidos, todos los que quieren venir a trabajar, a unirse a la campaña son bienvenidos, porque en nuestro proyecto de Gobierno es para todos los colombianos”.

Y agregó en cuanto a lo que pueda sumar: “Me imagino que venían todos estos análisis estratégicos antes de tomar la decisión, yo participé, sabía de las conversaciones que venían adelantando, pero siempre para la toma de una decisión se deben realizar los análisis pertinentes, tomaron la decisión y miraron cuales eran las ventajas y las desventajas para llegar a este momento”.

¿Qué hará en la Vicepresidencia?

Marelen Castillo indicó que desde el primer día como vicepresidenta combatirá la corrupción y así tener recursos para poder hacer inversión. “El ingeniero presentó a la comunidad sus cinco proyectos, cinco decretos que muestran ya una intención de cambio, para llegar a la acción pese la intención de lo que se va a hacer, donde se demuestra que haciendo ahorros vamos a tener recursos para poder invertir”.

Y añadió: “Estas iniciativas tendrán que llegar más allá de la Presidencia, tendrán que pasar por los órganos de Gobierno que requieren para tener su autorización, unos dependen directamente del presidente, otros tendrán que seguir su curso para lograrse, pero aquí ya hay una intención y eso es muy importante, ya está decretada la intención de casos, de cómo se pueden hacer ahorros y esos ahorros se pueden invertir. Inicialmente en nuestros jóvenes que están endeudados, posteriormente esos ahorros para poder cumplir con nuestro programa de Gobierno que se convertirá en nuestro Plan Nacional de Desarrollo”.

Castillo recalcó que seguirá haciendo pedagogía y no política. “A mí me invitan a dar discursos políticos y yo no sé hacer eso, lo que yo hago es pedagogía, yo le voy contando a la gente que hay una propuesta nueva, en muchas estrategias, pero lo más importante es que tenemos que desaprender para volver a aprender”.

Y concluyó: “Tenemos una cultura de corrupción que nos ha hecho mucho daño a los colombianos y ahí se toca desaprender, ese desaprender es cambiar esa cultura y eso lo hacemos con educación, para volver a aprender hay que gobernar con ética, con responsabilidad social, la responsabilidad que tiene el Gobierno es más grande, administra los recursos de los colombianos”.

La docente expresó que: “Hay que ayudar a que este país desaprenda esos malos hábitos para la gestión del país y logre aprender una propuesta totalmente diferente, donde el colombiano valga como tal, lo que hacemos, que nuestros recursos sean respetados y tengan una verdadera inversión en la necesidad del país.