Controversia por audio en el que William Dau expresa apoyos políticos

En las últimas horas se filtró un audio que ha causado polémica. Es la voz del alcalde de Cartagena, William Dau, aclarándole al candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico, Javier Marrugo, qué candidatas cuentan con su apoyo político. Lea: “Aspiro al Congreso para que nadie se acueste sin comer en Bolívar”: Javier Marrugo

“Hola Javier. Buenas tardes. Un anticorruptivo saludo. Óyeme, estoy boquiabierto. No puedo creer, por favor confírmame que no es cierto lo que me contaron que tú allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí, por el grupo de ustedes, cabeza de lista, que porque cuentas con el apoyo del alcalde, ¿de dónde salió ese cuento que tú cuentas con mi apoyo?, ¿que yo te voy a apoyar, que voy a recomendar que voten por ti? Tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez. A esas sí las apoyo”, dice el mandatario de los cartageneros en el audio dirigido a Marrugo. Lea: “Yo no trafico con puestos en la Alcaldía Dau”: Lidys Ramírez

Agrega: “Precisamente Lidys Ramírez y Ana María González, quienes me presentaron a Javier Marrugo, lo trajeron a mi casa hace varios meses para invitarlo a formar parte de mi grupo, y obviamente sí, yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista (de Pacto Histórico a la Cámara de Representantes) teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra, y ahora no están ahí (...) no mijito. Espero por favor, ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”.