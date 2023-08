¿Está el suyo? Los 63 senadores que votaron a favor de tener otros empleos

Por último, los que apoyaron la propuesta por parte de Cambio Radical fueron Didier Lobo, Ana María Castañeda, Jorge Benedetti, Carlos González, Édgar Díaz y Carlos Farelo. Y otros como Ivan Name, de Alianza Verde, Beatriz Ríos, de Colombia Justa Libres y Berenice Bedoya, de la ASI.

De En Marcha apoyaron Guido Echeverri y Jairo Castellanos, y del Partido de la U votaron favorablemente Juan Carlos Garcés, Julio Alberto Elías, Julio Chagui, Norma Hurtado, Antonio Correa, Alfredo Deluque, Juan Felipe Lemos, José David Name y José Alfredo Gnecco.

Con estos nombres fueron un total de 63 senadores que votaron a favor de poder tener otros trabajos para condonar la reducción en su salario. Sin embargo, esto deja la incógnita si con el salario que les queda no les alcanza.

Aunque todavía hay algunas dudas sobre el proyecto, al parecer será una realidad. Para el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, es una lástima que no se pueda aplicar desde ya la nueva norma.

“Creo que aquí hay un problema jurídico profundo y este proyecto no va a pasar el examen de constitucionalidad. Se cometieron errores por el afán y por el absurdo de no discutir a fondo y no ser claros con la ciudadanía”, afirmó la senadora Zuleta.