Funcicar pone lupa a proyecto por el que se creará “otro Edurbe”

Así mismo, señaló que al revisar el Plan de Desarrollo de Bolívar no se encuentra justificada la creación de esta nueva empresa. Por ello le pidió a los miembros de la Asamblea que revisen la legalidad del proyecto, que el lunes fue aprobado en segundo debate luego de algunas modificaciones y al que le falta solo un debate en el que se decidirá si se aprueba o no. Ese debate se hará este miércoles 22 de septiembre y, teniendo en cuenta el apoyo que ha recibido el proyecto, se espera que sea aprobado por los miembros de la duma.

“El amplio objeto social de la nueva empresa, si bien responde al modelo de negocio que se plantea para la operación del Palacio de la Proclamación, representa un riesgo conociendo la experiencia de Edurbe, empresa que en los últimos años ha sido usada como intermediaria para subcontratar todo tipo de procesos, desde pavimentación de vías, atención a primera infancia y diseños de macroproyectos, entre otros. Al respecto, Funcicar advierte que el no delimitar las actividades del objeto social, genera riesgos de crear a una ‘de todito’ que podría ser usada para contratar todo tipo de procesos, diferentes a los relacionados con el Palacio de la Proclamación, proyectos culturales y artísticos. Esta ordenanza finalmente le apunta a constituir una empresa de desarrollo urbano y rural que sea competitiva a nivel nacional como IDU, EDU y Edubar”, indicó Funcicar.

Además, Funcicar les pide a los diputados que exijan a la Gobernación una mayor argumentación financiera para conocer los costos reales de la empresa, pues considera que esto podría afectar otros programas. Señala que preocupan algunas proyecciones financieras.

“El proyecto estima ingresos --señala- en condiciones favorables de mercado por $3.695 millones anuales y se proyectan gastos administrativos y de personal por valor de $3.486 millones. Estas proyecciones no contemplan dificultades que se pudieran presentar en el modelo y administración del negocio. Este escenario afectaría el presupuesto y precisaría financiación de la Gobernación, dado que no se presentan fuentes alternas de financiación. De manera inicial, la administración departamental aportará $410 millones correspondientes al 80% del capital social, no se establece la fuente de esos recursos”.

La directora Ejecutiva de Funcicar, Carolina Calderón Guillot, dijo que se requiere también mayor claridad sobre la sostenibilidad y manutención de esta nueva empresa para que posteriormente no se necesiten recursos adicionales como ha pasado con Edurbe y Transcaribe en Cartagena.

“La nueva empresa entraría al mismo ámbito operacional de Edurbe, empresa comercial e industrial del Estado en la cual la Gobernación tiene una participación accionaria del 12%. La Asamblea Departamental señala que esta nueva entidad tiene una naturaleza distinta y la Gobernación tendría una mayor participación accionaria, por encima del 80%. Desde 2020, Edurbe se encuentra en crisis por no ser autosostenible, en solo 21 meses ha tenido 4 directores y no se evidencia una voluntad política de la administración distrital para su recuperación”, acotaron.

De igual forma, Funcicar informó que, en caso de que el proyecto sea aprobado por la Asamblea, solicitará a la Gobernación de Bolívar garantizar que la formulación del manual de contratación, manuales internos, modelos de negocios y valor agregado de los procesos, cuenten con participación ciudadana.