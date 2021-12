“La pelotera política no deja avanzar a Colombia”: Juan Fernando Cristo

“Su muerte definió mi vida. Me partió totalmente en dos desde ese momento. Yo tenía 32 años y había estado en el servicio público, pero no en la actividad política electoral. De hecho el mes que estuvo en Atenas mi papá me había dicho que por qué no renunciaba a la embajada de Colombia en Grecia para aspirar al Congreso. Yo le había dicho que ni loco, que no tenía ningún interés. Pero cuando llegué a Cúcuta después de su asesinato casi que me sentí empujado, obligado a aspirar al Congreso”

Como método para sobrellevar la tristeza y hacerle honor al legado político paterno, entró a la política y fue senador entre 1998 y 2014, cuando fue nombrado ministro del Interior en el gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora es precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza.

¿Qué puede esperar Colombia de usted como presidente de la República?

Esperar conocimiento no improvisación. Esperar carácter y decisión para enfrentar el deterioro social y de seguridad que se ha presentado en el país y sus territorios en los últimos años; pero al mismo tiempo, disposición de dialogo y de escucha que es lo que necesitan los colombianos. Yo he insistido que tenemos que parar esta pelotera, frenar esta pelea que no nos permite avanzar como sociedad.

Centro Esperanza es un ejemplo de cómo entre distintos podemos entendernos y dirimir las controversias, y no estar en esta garrotera permanente que están siempre los líderes políticos y mediáticos, que tanto mal ejemplo dan y luego vemos como una fila en un anden se convierte en campo de batalla entre ciudadanos.