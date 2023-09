“No he reportado mis cuentas porque el aplicativo no deja”: Dumek Turbay

La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre los problemas técnicos que presenta el aplicativo Cuentas Claras, del Consejo Nacional Electoral (CNE), para acceder de forma eficaz a la información sobre los ingresos y gastos de las campañas políticas. Lea: “Es falso que yo no haya reportado mis ingresos y gastos”: García Tirado

Sin embargo, según la MOE, a más de un mes de las inscripciones, la información sobre la financiación de las campañas es escueta y no permite una descarga masiva y completa de bases de datos procesables, impedimento crucial para el seguimiento y análisis sobre los gastos e ingresos.

Después de publicarse dicha conclusión, al igual que William García Tirado, quien aseguró y demostró que sí ha reportado sus ingresos y gastos, la campaña de Dumek Turbay aseveró que no han cargado su información financiera debido a los inconvenientes técnicos del aplicativo.