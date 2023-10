“No me he adherido a Judith Pinedo, pero sí estamos juntos por la ciudad”

No obstante, Javier Doria, candidato del movimiento Cartagena Fuerte y Libre, confirmó a este medio que sigue adelante con su campaña de cara a las elecciones del 29 de octubre y que el espacio fue malinterpretado y, por parte de sus detractores, tergiversado.

Ambos candidatos caminaron juntos por Pontezuela y luego la campaña de la Mariamulata difundió un comunicado en el que se lee: “Judith Pinedo Flórez y Javier Doria decidieron, desde ahora, caminar juntos hacia el Palacio de la Aduana. La dinamización de la economía y el desarrollo comunitario a través de la cultura, la independencia política, la educación como centro, la visión de una ciudad sostenible, incluyente y con oportunidades para todos, son algunos de los elementos comunes que convocaron la unidad de estas candidaturas”.

Desde la campaña de Pinedo expusieron: “El mensaje es uno solo: la Mariamulata y el Profe Doria trabajarán codo a codo por una Cartagena fuerte, libre y valiente”. ¿Qué significa eso?

Estamos juntos, pero como candidatos alternativos, independientes y en la lucha contra la maquinarias, politiqueras y corruptas que pretenden dominar la ciudad. Estamos unidos para dar una batalla muy fuerte, que necesitamos dar durante lo que queda aquí a las elecciones, para evitar que la ciudad quede en manos de los corruptos de siempre. Lo que buscamos es evitar que los recursos de la ciudad terminen en los bolsillos de esas estructuras políticas tradicionales.

Pero es raro, extraordinario y ambiguo que dos candidatos a la Alcaldía de un mismo territorio hagan campaña juntos, pues eso confunde, ¿cuál fue la razón y qué esperan con eso?

Yo no tiro la toalla ni he dado un paso al costado, sigue adelante mi campaña. Lo que sí es que hoy día no se libra la misma política de 20 o 30 años atrás. Necesitamos ser disruptivos y creativos ante una ciudadanía con más acceso a las vidas de los candidatos, de sus trayectorias y cuáles son sus comportamientos en todo tipo de escenarios.

Por lo tanto, que estemos dos candidatos en una comunidad no debe confundir, pues es simplemente un símbolo de que ambos tenemos en el corazón el trabajar por Cartagena. Esta ciudad necesita ese mensaje: todos los candidatos que se consideren alternativos e independientes, y todos los sectores de la ciudad, tenemos que trabajar juntos frente a los riesgos que se corren si ganan los saqueadores de siempre.