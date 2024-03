“Nos está echando encima a un grupo de sicarios”: senador Pinto a Pizarro

A su turno la primer vicepresidente, María José Pizarro, le respondió a Pinto que ella plantea unas preguntas como si los impedimentos corresponden al momento en que se diera el debate y no desde cuando se radique la ponencia. Sobre las amenazas Pizarro indicó que “yo no le estoy tirando a nadie encima de los miembros de esta plenaria. Yo no le echo la gente encima, es un común denominador de las redes sociales que nos caigan encima con improperios, se equivoca senador”.

El senador liberal, Miguel Ángel Pinto, confirmó que ha recibido amenazas que vienes desde los seguidores de varios senadores. Negó que no se haya querido hacer el debate de la reforma pensional y en tal sentido dijo que se hicieron las mesas técnicas. “Fueron ellos (Pacto Histórico) los que no quisieron hacer el debate, fuimos nosotros los ocho los que queremos hacer el debate, pero aquí comienzan los debates”.

El senador liberal, Miguel Ángel Pinto, confirmó que ha recibido amenazas por parte de los seguidores de varios senadores. Negó que no se haya querido hacer el debate de la reforma pensional y en tal sentido dijo que se hicieron las mesas técnicas. “Fueron ellos (Pacto Histórico) los que no quisieron hacer el debate, fuimos nosotros los ocho que queremos hacer el debate, pero aquí comienzan los debates”.

La controversia se agitó más cuando respondió el senador Wilson Arias, quien manifestó al respecto que “soy directo y presto a responder y entablar debates serios... no esperen de mi más que réplicas honradas, ninguna de ellas son para atentar contra la vida de ninguno de mis compañeros, es ruin la acusación del senador Pinto. Sí he fijado posición pública sobre la financiación de la campaña política”.

Arias dijo que “aceptó esa señalamiento, no es mi talante, se me quiso indalgar todo lo posible, me miraron mis patrimonio, yo también he sido objeto del señalamiento de las bodegas de la derecha de este país. Si me quiere señalar vaya a la Corte y presente la demanda como yo la presenté”. Lea aquí: Exsecretario de Cancillería se defendió ante denuncia por contrato de pasaportes

El otro senador que habló fue Inti Asprilla carece de lógica su argumentación, yo dije que los que presentaron una ponencia se niegan a todo cambio, cuénteme de ayer a hoy cuánta gente se le echó encima, pero cuando se niegan a hacer cambios para favorecer a los más necesitados no tendré consideraciones”. Y en tono mordaz sostuvo que “hago un llamado a la ciudadanía para que si ven en la calle al senador Pinto por favor, por favor, por nada le ataquen por su posición ideológica”.

La presidente de la Comisión VII, Marta Peralta, sostuvo que es necesario que haya garantías para los senadores que apoyan la reforma a la salud “porque nosotros también hemos sido hostigados y amenazados por usuarios en redes”. Sobre la convocatoria a sesionar a la Comisión Séptima dijo que lo hará con el tiempo que se requiera, comenzando por la discusión de los impedimentos. Después de Semana Santa se iniciará la discusión.

“Que se haga el debate, no estamos en contra de Petro, los ocho miembros de la comisión estamos bajo las amenazas de unos desadaptados, porque un grupo de senadores hoy nos pretende echar la culpa. Nunca nos llamaron a concertar. En manos de estos senadores, que nos echan la gente encima, dejamos la constancia de nuestras vidas de los ocho senadores. Acá seguimos y seguiremos listos para dar el debate de cara a la opinión pública”, expresó el senador liberal.

El congresista, además, le planteó al petrismo que se retire el proyecto de la reforma a la salud y se vuelva a radicar el 20 de julio, siendo fruto de una gran concertación de todos los sectores.

A su turno, la primer vicepresidente, María José Pizarro, le respondió que “yo no le estoy tirando a nadie encima de los miembros de esta plenaria. Yo no le echo la gente encima, es un común denominador de las redes sociales que nos caigan encima con improperios. Se equivoca, senador”.

La controversia se agitó más cuando respondió el senador Wilson Arias, quien manifestó al respecto que “soy directo y presto a responder y entablar debates serios... no esperen de mí más que réplicas honradas, ninguna de ellas son para atentar contra la vida de ninguno de mis compañeros, es ruin la acusación del senador Pinto”.