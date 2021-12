Pacto Histórico toma decisión crucial sobre lista a la Cámara por Bolívar

Gustavo Petro, precandidato presidencial en el Pacto Histórico y líder del partido Colombia Humana, tuiteó hace unas horas lo siguiente: “Se refregaban las manos pensando en que el Pacto Histórico se dividiría, que grupúsculos suicidas lo llevarían a evaporarse. Se equivocaron; el Pacto Histórico se mantiene unido.”, con relación a las tensiones políticas que se viven dentro de ese movimiento como el amago de salida de la líderesa afro, Francia Márquez, y su facción.

(Lea: ¿Qué logró para Cartagena el alcalde Dau con su viaje a Egipto?)

Sin embargo, Márquez seguirá en la consulta presidencial interna aunque sus adeptos no estarán en listas al Congreso; pero, el clima de armonía o reconciliación no llegó de Bogotá a Bolívar, ya que líderes nacionales de los movimientos dentro del Pacto anunciaron que se distanciarán de la lista a la Cámara de Representantes por Bolívar de esa colectividad.

El senado Gustavo Bolívar indicó que: “el Pacto Histórico ha decidido que no apoya la lista a la Cámara por Bolivar. Se inscribió abierta, sin paridad y con fallas y sus miembros no aceptaron modificaciones. No nos verán haciendo campaña por sus candidatos y su candidata”, en referencia, eso último, a la exsenadora Sandra Villadiego, esposa de Miguel Ángel Rangel, condenado anteriormente por parapolítica.