Reacción de Dau y procesos judiciales tras la libertad de Gloria Estrada

Luego de ser dejada en libertad mientras sigue vinculada a una investigación por presunto porte y tráfico de estupefacientes, Gloria Estrada se reintegró ayer al Concejo de Cartagena. Además se la expectativa natural que provocó su regreso, muchos se preguntaban algo: ¿Cómo sería el cara a cara entre ella y Luis Cassiani?

(Lea: “Quédate quieta porque los muertos no hablan”: presunta amenaza a Gloria Estrada)

El concejal de Cambio Radical es uno de los presuntos organizadores de un supuesto complot en contra de Estrada, junto al edil Pedro Aponte y el alcalde de la Localidad 2, Andy Reales. Los tres habrían acordado con policías colocar el paquete con droga por el que fue capturada la concejala el pasado 14 de enero.

Sin embargo, a la plenaria no asistió Cassiani en forma presencial. Estrada subrayó que no buscaba revanchas, venganzas o provocar tensiones al reencontrarse con él. No obstante, aprovechó para denunciar que ha recibido amenazas de muerte en su contra y para criticar la actitud que tuvo el alcalde William Dau para con ella.

Ante sus críticas, Dau expresó: “Te voy a tirar suave, por ahora, Gloria; pero, si sigues enviando a tu perro calanchín a que siga atacando a mis funcionarios se va a armar la guerra. Quedas advertida. Si él sigue haciendo sus actitudes arbitrarias vamos a tener una guerra”.