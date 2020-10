“Yo no voy a salir de Cynthia”: Dau reitera su apoyo a la Primera Dama

“El día de las elecciones, cuando fueron las 5:45 de la tarde, que ya era seguro el triunfo (de William Dau como Alcalde de Cartagena), sí lloré de la felicidad, porque era un gran logro, para él y para mí. Ese ha sido mi cuarto momento más feliz de la vida”, expresó a El Universal, Cynthia Pérez, la primera Dama del Distrito.

La programadora en sistemas y administradora de empresas enfrenta hoy un juicio de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicio que mantiene con el Distrito por $7 millones, un hecho que para el ente de control representa un posible detrimento patrimonial. Lea: Abren juicio de responsabilidad fiscal por contrato de Cynthia Pérez

Y, aunque el alcalde William Dau ha manifestado que su contrato es de alta confianza y que no necesita “ciertos títulos o acreditar su experiencia” para demostrar su trabajo, la investigación sigue en curso.

Al respecto, el mandatario volvió a referirse al tema reiterando su apoyo a la Primera Dama del Distrito.

“El contrato de legitima confianza existe y es válido. Yo no voy a salir de Cynthia. No les voy a dar el gusto. Hay personas al interior de mi administración que son unos malandrines de tiempo completo y yo no he podido salir de ellos. Sin embargo, estos calumniadores pretenden que yo salga de la gente de mi confianza y que sigan los malandrines y eso no va a ser”, sostuvo el mandatario.