Habla Erika Delgado, sobreviviente de accidente aéreo en Marialabaja

“Al día de hoy yo creo que es una experiencia difícil de manejar en muchos ámbitos. Estoy viva gracias a Dios, gracias a que no era mi momento, a que a lo mejor tengo que brindarles otro tipo de cosas a la gente que he conocido a lo largo de este tiempo”, dijo Delgado.

Delgado contó que a los ocho meses de salir del hospital en Cartagena, tuvo que tomar un avión hacia Bogotá, donde se radicó con su nuevo representante legal. Fue indemnizada por el accidente y siguió adelante con su vida, incluso ha vuelto a montar en avión en repetidas ocasiones.

“He tenido que volar porque he querido estudiar en otros países, he querido trabajar, he querido conocer, voy de vacaciones, visito a conocidos, familiares y demás. Y para mí nunca ha sido un impedimento tener que tomar una avión bajo la perspectiva de lo que me ha pasado”, dijo.

También aseguró que sigue en contacto con la esposa del piloto y el copiloto del avión, quienes fallecieron en el accidente.

“En fechas como estas siempre nos solemos reunir para recordar a nuestros familiares que ya no están con nosotros”, afirmó.

Delgado aseguró que ha vencido el miedo que le daba volar y aunque no dio detalles de a qué se dedica hoy, afirmó que está bien.