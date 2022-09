Video: vía se desploma y queda incomunicada toda una población de Bolívar

“Esto se suma a una difícil situación en el corregimiento de Algarrobo, pues no hay energía eléctrica en la zona rural, ni tampoco agua potable. Además, no es fácil el acceso a los servicios de salud”, indicó un habitante de Algarrobo, una población agrícola por excelencia, por lo que el derrumbe de la vía afecta mucho su economía debido a que no pueden sacar sus productos a la cabecera municipal y de allí a Cartagena.