10 razones por las que podrían dolerle los senos; estos son los síntomas

5. Medicamentos:

Algunos fármacos, como los antidepresivos, medicamentos para la hipertensión y hormonas, pueden provocar dolor en los senos como efecto secundario.

6. Infecciones:

La mastitis no solo afecta a mujeres lactantes. Cualquier infección en el tejido mamario puede causar dolor, enrojecimiento y calor.

7. Tumores benignos:

Fibroadenomas y quistes son ejemplos de masas benignas que pueden causar molestias o dolor.

8. Cáncer de mama:

Si bien no es la causa más común, el dolor en los senos puede ser un síntoma de cáncer de mama en algunos casos. Sin embargo, muchas afecciones benignas también causan dolor mamario, por lo que es esencial no sacar conclusiones precipitadas y consultar a un profesional.

9. Enfermedades extramamarias:

Problemas en áreas cercanas, como problemas musculares, reflujo gastroesofágico o enfermedades cardíacas, pueden irradiar dolor al área mamaria.

10. Cambios en el tejido mamario:

Con la edad, el tejido mamario puede cambiar y volverse más graso, lo que puede causar dolor ocasional.