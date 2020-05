Consejos para pacientes cardiacos en tiempos del nuevo coronavirus

Y la edad, ¿cómo afecta?

Los últimos boletines clínicos publicados por el Colegio Americano de Cardiología revelan que la tasa de letalidad de COVID-19 para aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular es del 10,5%, al mismo tiempo que advertía de que las personas mayores de 65 años con enfermedad coronaria o hipertensión tienen más probabilidad de experimentar síntomas más graves, además de que estos pacientes previsiblemente requerirán de cuidados críticos en caso de contagio.

Recomendaciones

1. El cardiólogo recalca que para los pacientes cardiópatas, dentro de esta pandemia, es muy importante tomar el tratamiento pautado para mantener un estado estable.

2. También recomienda beber la cantidad de líquido indicado por su médico, evitando la ingesta excesiva de líquidos para que no los retengan y no se desestabilicen, así como no abusar de la sal.

3. “Es vital para todos adoptar las medidas de higiene conocidas y ante síntomas de infección se deben poner en contacto con su médico”, aconseja.

4. El médico llama la atención sobre un tema difundido recientemente respecto a un probable mayor riesgo de complicaciones en pacientes que toman antihipertensivos de los grupos conocidos como ‘IECAS’ o ‘ARA II’: “Hasta la fecha no se ha documentado con evidencia científica que exista peor pronóstico, por lo que los pacientes deben mantener su tratamiento previo. Sí son bien conocidos los efectos beneficiosos de estos tratamientos en pacientes con patología cardíaca”.