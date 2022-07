Consejos que le servirán para enfrentar la viruela del mono

A ese consejo se suma el de mantener cubiertas las zonas afectadas con busos y guantes –en caso de ser en brazos y manos–. Una vez la persona enferma se quite sus prendas, lo ideal es lavarlas con buen detergente y agua tibia. Lo mismo debe hacerse con las superficies que tocó el contagiado y los utensilios de comida que utilizó. Lea aquí: Alerta: Ministerio de Salud da detalles sobre la viruela del mono

Ahora, para el resto de personas también hay consejos. Uno de ellos es no dejar de usar tapabocas, pues la viruela del mono no solo se transmite vía contacto, sino también por fluidos como la saliva. En ese orden de ideas, las autoridades también recomiendan el lavado de manos –muy mencionado en la pandemia–, ya que esa práctica es clave para no contraer la viruela que es de alarma mundial para la Organización Mundial de la Salud (OMS).