COVID-19 y dengue, ¿qué pasa cuando ocurren al mismo tiempo?

De acuerdo con Julián Fernández, director de Epidemiología del Ministerio de Salud, el ‘coronadengue’ no es una nueva enfermedad y que por lo tanto es un término incorrecto para hacer referencia de la infección simultánea por COVID-19 y dengue. “Sobre el coronadengue es una coinfección dengue - Sars-CoV-2, que no solo es posible, es frecuente en los países endémicos, pero no constituye otra enfermedad”, dijo el funcionario. Le puede interesar: Las razones por las que hay gente que no se contagia de COVID-19

Respecto a la infección simultánea por los dos virus, el doctor Higuita, microbiólogo del Laboratorio Clínico Molecular SISDiagnósticos, aclara algunas dudas que surgieron luego de que la noticia del primer caso del 2022 se confirmara en Rosario, ciudad portuaria de Argentina, y le diera la vuelta al mundo.