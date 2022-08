¿Cuánta agua debería tomar al día? Resuelva el misterio de los 2 litros

“Suele partirse de un promedio estándar: que una persona, en promedio, consume 2.000 calorías al día. Si uno da esa recomendación basándose en un dato general, no está mal”. ¡Pero ojo!, la cantidad que necesita cada individuo no se determina solo por ese dato. Si es hombre, continúa la especialista, necesitará mayor cantidad del líquido (al menos 2,8 litros) porque este sexo suele tener más contenido de masa libre de grasa (compuesta principalmente por agua). Las mujeres, igual por su configuración fisiológica, requieren una menor cantidad: 1,8 litros al día. Ahora, los deportistas o las personas físicamente activas tienen un requerimiento adicional porque necesitan mayor hidratación. Le puede interesar: ¿Sabe por qué es importante tomar agua?

El olor, por su parte, no debe ser muy fuerte ni similar al amonio, porque eso hablaría de poca ingesta de agua e, incluso, de un proceso de deshidratación. “Si la persona no orina, en un caso de fiebre o infección, hay que preocuparse porque el riñón no estaría teniendo suficiente líquido para hacer su proceso de desintoxicación”, añade Uribe.

Sentir sed no debería ser el único determinante para que opte por beberla pues, coinciden las expertas, si bien podría ser un signo inicial de deshidratación, hay otros elementos a considerar. Siempre debe estar presente antes y después del ejercicio, siempre que haya una transpiración excesiva (ver Para saber más) o un proceso de fiebre. Hay enfermedades específicas que limitan su ingesta, por ejemplo, la cardiacas y de los riñones. Para tener clara la ingesta, finalizan, es crucial que la asesoría sea individualizada con un médico o un nutricionista. Lea también: Lo que hace el agua en tu cuerpo

No es solo agua

Tenga en cuenta que hay alimentos que contienen agua, por ejemplo las frutas, las sopas, los jugos. Ellos cuentan como líquidos durante el día. “Sabemos que hay muchas bebidas y cuáles son las menos saludables (gaseosas y bebidas azucaradas como energizantes, jugos de caja, etc)”, señala Uribe y agrega que estas suelen tener solutos y glucosa que pueden tener efectos gastrointestinales, diarreas o flatulencias. “Lo más importante es el consumo de agua sola y, si no le gusta mucho, agréguele una rodaja de limón o naranja para saborizarla naturalmente”.

No se obligue a consumirla ni a que sea demasiada (más de lo recomendado a un nivel estándar por la OMS). Lo más importante es que procure incluirla en su día a día.