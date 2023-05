¿Cuánto debe demorar la gripa? Experto responde

¿Soy yo o toda Cartagena tiene gripa?, “¡Cartagena hoy es pura gripa!”, “¿Hasta cuándo esta gripa?”, son algunos de los comentarios que más se repiten en redes sociales y no es para menos. Como lo publicó este medio el pasado 3 de mayo, la ciudad no experimenta solo una gripe sino “múltiples cepas de virus capaces de causar resfriados”. Lea: ¡Cuidado! No es solo gripe: múltiples virosis circulan en Cartagena

En diálogo con El Universal, César Muñoz, médico inmunólogo, explicó que este panorama de infecciones respiratorias por doquier nos alerta a tomar medidas de prevención y a saber identificar los síntomas de alarma.

Pero, ¿cuánto debe demorar una gripa? De acuerdo con el especialista, la gripe o gripa se considera un proceso viral que si se complica con la presencia de bacterias puede prolongar los resfriados por varios días. Sin embargo, se considera autolimitado porque “el sistema inmunológico identifica el virus, lo ataca, la persona tiene síntomas y luego el mismo sistema inmunológico al eliminar el virus se desinflama y los síntomas desaparecen solitos”.

En adultos el promedio de duración de la gripa es de 7 a 10 días, mientras que en niños el promedio es de 14 días.

Cada síntoma tiene su promedio de duración:

-Fiebre y/o malestar: 3 días

-Tos: 14 días

- Moco: 14 días

Muñoz aclara que las gripas en los niños pueden durar más tiempo si estos sufren de: rinitis alérgica, asma, malformaciones, síndromes genéticos, deficiencias nutricionales o deficiencias del sistema inmunológico. Lea: La gripa que “hace doler hasta los huesos” en Cartagena

“Si la gripas demoran más de 14 días tanto en adultos o niños hay que consultar independiente de cuál sea el síntoma. Si el día 14 todavía tiene síntomas, entonces hay que consultar porque puede haber una complicación. En el caso de fiebre esta no debe durar más de tres días, así que si hay más de tres días de fiebre, hay que buscar otra causa de infección más allá de un resfriado”, aseveró.