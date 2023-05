¡Cuidado! No es solo gripe: múltiples virosis circulan en Cartagena

Cartagena no experimenta solo una gripe, atraviesa múltiples cepas de virus capaces de causar resfriados “y eso nos indica que ya estamos en el pico de infecciones respiratorias de esta temporada, y nos alerta para tomar medidas de prevención”, aseguró a El Universal César Muñoz, médico inmunólogo. Lea: Niños, los más hospitalizados por infecciones respiratorias en Cartagena

Maneje los tiempos

El especialista en pediatría señaló que una de las principales características de que los pacientes, y en especial los niños, pueden presentar complicaciones es la extensión de la fiebre.

“Más de tres días de fiebre es un signo de alarma. Así mismo, las complicaciones y síntomas extrarespiratorios, es decir, cuando no hay solamente el moco, el dolor de garganta y la tos, sino conjuntivitis, exantemas o brotes súbitos y debilidad muscular”, advirtió.

Ante las múltiples cepas de virus que circulan en el ambiente, Muñoz instó a los padres de familia a “tener claro cuáles son los tiempos y los síntomas claves para sospechar que hay una complicación: la fiebre no debe durar más de tres días, y la tos y el moco no deben durar más de 14 días. Síntomas severos, como mucho dolor muscular, brotes extraños en el cuerpo y decaimiento no deben exceder de 24 a 48 horas”.