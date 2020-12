El alcohol adulterado sigue entrando a los hogares

El número de intoxicados por alcohol adulterado aumenta mucho en época de festividades, y en medio de la pandemia no es la excepción.

Jorge Iván Cohen Cajiao, coordinador de Medicina de Urgencias, de la CES, explica que las aglomeraciones son el principal factor de riesgo para el contagio de COVID- 19, el cual tiene una estrecha relación con las reuniones en casa y el consumo de alcohol (también adulterado).

Un informe de la Organización Panamericana de la Salud, dice que según algunos datos periodísticos y fuentes de carácter anecdótico, en algunos países ya se han registrado durante el brote de COVID - 19, muertes relacionadas con la ingestión de este tipo de productos alcohólicos, debido a la creencia errónea de que podrían aportar algún tipo de protección frente al virus.

Para entender el alcohol adulterado, debemos saber que el alcohol etílico (o etanol) presente en las bebidas alcohólicas es la sustancia responsable de las alteraciones causadas por su consumo, independientemente de que se ingiera en forma de vino, cerveza, licores o alguna otra bebida.

Por desgracia, otras sustancias tóxicas que huelen como el etanol, se agregan en ocasiones a las bebidas llamadas adulteradas, producidas de manera informal o ilegal, o pueden estar presentes en otros productos alcohólicos no destinados al consumo humano, como los geles desinfectantes para las manos.

Estas sustancias añadidas, como el metanol, pueden ser mortales incluso en pequeñas cantidades, así que esté atento.

¿Qué produce el alcohol adulterado?

- Ceguera.

- Intoxicación aguda.

- Afectación de sentimientos.

- Pérdida de conciencia.

- Accidentes cerebro vasculares.

- Daño renal y digestivo.

- Trastornos de la personalidad.

- Cirrosis.

- Degeneración del cerebro.

Una precaución para hacer consulta temprana en caso de que crea haber ingerido licor adulterado, es diferenciar que la resaca o el guayabo que tendrá al día siguiente, será desproporcionado, respecto al malestar que generalmente se genera al beber.

“Probablemente la persona tendrá más náuseas y dolor. Si alguien cree que se ha tomado un alcohol no seguro, y empieza a tener estos síntomas exagerados, lo mejor es que vaya rápidamente a Urgencias porque ese tipo de intoxicación tiene un tratamiento específico que debe ser administrado lo más rápido posible”, destaca el doctor Cohen.

Tenga en cuenta

Compare

Inicie tomando las mejores decisiones, asegúrese de comprar sus bebidas alcohólicas en lugares formalmente establecidos y dude de la calidad de las bebidas si tienen precios sorprendentemente bajos.

Exija que le muestren la botella

Si va a un bar o un restaurante, exija que la bebida sea abierta y servida a la vista. La botella debe estar perfectamente cerrada y la banda de seguridad intacta. Además, el contenido debe ser traslúcido y no debe tener objetos o partículas flotantes.

Revise el etiquetado.

La tapa de la botella debe tener estampilla, y la impresión de los logos y etiquetas deben ser de alta calidad. En Colombia, las etiquetas deben contar con textos legales y la contraetiqueta debe tener el registro sanitario de Invima, así como pie de importe. Toda esta información debe ser perfectamente legible.

Evite que las botellas sean reutilizadas

Es importante que, al finalizar su consumo, raye y rasgue la etiqueta y destruya la tapa. Esto, con el fin de evitar que las botellas de productos legales sean usadas posteriormente con fines ilícitos.

Recicle

Si tiene la posibilidad, es esencial que lleve las botellas vacías a canecas recolectoras de reciclaje. Con esto, además de evitar que sean recogidas para la comercialización de alcohol ilegal, hará una importante contribución para la adecuada disposición del material.

**

Si va a consumir alcohol hágalo en casa y de forma responsable (aunque expertos dicen que no se bebe con responsabilidad). Está demostrado que son reuniones familiares los focos de contagio, “porque la gente se relaja con las medidas de bioseguridad, comparte espacios cerrados, se retiran los tapabocas. Pensamos que en la familia no va a haber contagiados o infectados y recordemos que en este grupo de personas pueden haber asitomáticos”, añade Jorge Iván Cohen Cajiao, coordinador de Medicina de Urgencias, de la CES. Quienes tienen diabetes e hipertensión arterial, tienen menos defensas y serán más susceptibles a enfermarse de COVID- 19 de forma más agresiva. Estos pacientes deben ir a sus citas de control, tomar su medicación del día y no suspenderla.

Como medio de comunicación, le seguimos recomendando evitar las reuniones sociales, usar tapabocas permanentemente, y seguir con el lavado de manos e higienización de superficies.