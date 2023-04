El día en que me enteré que mi primer hijo era autista

Se cumplió la probabilidad. Mi hijo es ese “1 de cada 160 niños y niñas en el mundo diagnosticados dentro del Espectro Autista”. Un trastorno del neurodesarrollo que impacta sobre todo la comunicación y la interacción, y que según estudios epidemiológicos referenciados por el Ministerio de Salud de Colombia y la Organización Mundial de la Salud, muestra una prevalencia mundial de aumento. Es decir, cada vez hay más y más diagnósticos.

Es entonces cuando comienza el duelo. Sí, ya sé que nadie ha muerto, pero si bien no hay una persona sin vida, sí hay sueños, expectativas, visiones que se despidieron el día que recibimos ese diagnóstico y entramos de “sopetón” a un mundo nuevo, un mundo amplio sobre el que no teníamos referencia. No sabíamos cuál era el origen, por qué pasó en nuestro hijo o un tratamiento certero que nos diera frutos. “Es tan amplio y diversos que no hay dos casos exactos”, nos dijeron devastando nuestra idea de que existiría algún medicamento que lo solucionara todo.

Como si ya la poca certeza no fuera suficiente, llega el mundo y su falta de empatía. “No es para tanto”, “al menos camina”, “ya para eso hay muchas cosas avanzadas”, “ya eso no es como antes, tranquila”, y te preguntas por qué insisten en calificar tu dolor, por qué les cuesta tanto acompañar o por qué simplemente no me dejan llorar, llorar y llorar... hasta que no tenga lágrimas, hasta que encuentre una paz que hoy, tres años después, no sé si algún día encontraré.