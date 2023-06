El sueño frustrado de la maternidad tras una batalla contra el cáncer

Tengo 30 años y, desde que tengo uso de razón, he soñado con ser mamá. Recuerdo que, de niña, nunca fui fan de las barbies. Solía pedir cada Navidad una muñeca bebé. Era feliz jugando a ser la madre protectora y, aún hoy, me gusta imaginarme y preguntarme qué tan protectora sería con un bebé que haya salido de mis entrañas. Pero cuando recuerdo la razón por la que no he podido vivir esa maravillosa experiencia, me cuestiono acerca de qué tan alcanzable será ese sueño para mí.

"Después del tratamiento, debes cuidarte de un embarazo entre 6 y 12 meses"; "¡Ojo con un embarazo. Debes esperar mínimo cinco años!"; "Cinco años es mucho tiempo, tus ovarios están muy bien". Es aquí en dónde empieza mi gran encrucijada.

En 2017, recibí la noticia más impactante que haya podido imaginar alguna vez. "El resultado es positivo. Tienes cáncer de tiroides", un absurdo juego de palabras que me dejó en completo shock. No me lo esperaba, obvio. Ni siquiera sabía qué tan importante era la glándula de la tiroides y ya debían extirpármela. Pero lo superé, hasta que la vida me llevó de vuelta a ese traumático 27 de enero de 2017.

En 2021, un año después de una pérdida de embarazo, inexplicable, y a punto de cumplir cinco años de la primera dosis de yodoterapia, el cáncer volvió a tocar las puertas de mi paz mental y emocional. ¡Qué es esto, Señor! Me dije una y mil veces. Justo cuando quería intentar quedar en embarazo, nuevamente, mi salud retrocedió. Volví a ser operada y sometida a una dosis muy alta de yodoterapia. Mi vida cambió de nuevo, y los conceptos médicos no se ponen de acuerdo.

¿Qué decisión tomar?

Ahora, me debato entre mi más grande sueño, las opiniones médicas y la negación de mi esposo. “No quiero que el bebé salga mal. Podemos esperar el tiempo que dice el cirujano. Si algo sale mal no me lo voy a perdonar”, ese es su discurso y al mismo tiempo el cuchillo que atraviesa mi estómago, al pensar que a mis 34 años (edad que tendré al cumplir los cinco años del tratamiento), podría tener más dificultades para concebir o, peor aún, tener una recaída.

Tres opiniones médicas, un profundo y frustrado deseo de ser madre, y el gran temor de un esposo y futuro padre. "No me lo voy a perdonar", seis palabras que forman una sola frase, tan poderosa, que provocan que mi corazón se haga pedazos.

No me puedo decir mentiras. Me siento bien, me siento sana, pero hay días en los que el temor es más grande que mi fe.

Mientras la medicina nuclear habla de un periodo entre los seis meses y un año para que mi cuerpo, y el de cualquier paciente sometido a terapia de yodo radioactivo (I- 131), esté libre de radiación, y mi endocrinóloga asegura que mis niveles de tiroglobulina (glucoproteína que alerta la presencia de persistencia tumoral o metástasis) están perfectos, mi cirujano, especialista de cabeza y cuello, ha sido muy insistente con que debo esperar cinco años para que mi organismo haya eliminado la última dosis ablativa de 150 mCi, en un 100 por ciento. ¡No es justo! Pienso, cuando aparece una cuarta opinión médica.

Mi ginecóloga no puede creer lo que mi cirujano recomienda. La expresión de su rostro al escucharme, fue, para ser sincera, de gran alivio para mí. Me sentí respaldada y emocionada. ¡Quién más podría saber el estado de mi aparato reproductor que ella! Sin embargo, no es una decisión fácil. El sentimiento de culpa me invade. Pensar en que algo puede salir mal con el bebé, quien en mi situación corre con mayor riesgo de sufrir alguna anomalía congénita a causa de la radiación, en comparación con una persona que no haya padecido de cáncer, me atormenta, y la evidente preocupación de mi esposo me frena.