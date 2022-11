Evite turnos nocturnos: trabajar de noche aumenta el riesgo de cáncer

Así y debido al protocolo de jet-lag social, en los órganos de los animales sometidos a cambios en el patrón de luz se ha observado un cambio en la infiltración de células inmunitarias: “No sabemos si entran y salen de manera desincronizada respecto de los animales control o hay un error en la salida de estas células del órgano (limpieza) provocando un estado proinflamatorio”. Lea también: Esto es lo que puede pasar si sus hijos no duermen lo suficiente

Trabajo a turnos: el sistema circadiano

"Nuestro sistema circadiano es flexible. Es como un elástico que puedes estirar y luego vuelve a su punto inicial. Sin embargo, si lo estiramos mucho, empieza a ceder y ya no recupera la forma original".

Es decir, que obviamente no pasa nada por salir dos fines de semana seguidos, porque nuestro hígado es muy plástico, muy adaptable, se va a recuperar enseguida. El problema es cuando esa conducta se produce de manera crónica, que es lo que les pasa a los trabajadores a turnos.

Las consecuencias que se han visto en el hígado de los animales del estudio tras dos fines de semana de jet-lag social podrían estar ocurriendo constantemente en los hígados de los trabajadores a turnos. Esto, apunta Tomás Loba, no lo sabemos todavía con certeza, porque no se han hecho los estudios pertinentes, pero estamos en ello.

El sistema circadiano hepático se recupera, “pero llega un momento en que el daño tisular, celular, molecular y circadiano es tan grande que ya no es reversible”, ha concluido.

Deja claro la investigadora que su estudio es con ratones, pero indica que ya hay datos epidemiológicos que sí apuntan a que el trabajo a turnos puede conllevar tumores porque es un posible carcinógeno.