¿Hay un paciente COVID-19 en casa? Sepa qué hacer

6. Use tapabocas: cuando está cerca de otras personas en el hogar (eso incluye a su cuidador) y en la eventualidad que deba salir por atención médica, por ejemplo. No se deben poner tapabocas a niños pequeños menores de 2 años, ni a personas con dificultad para respirar o que no estén en condiciones de quitarse la cubierta sin ayuda.

Ojo: si el paciente debe compartir el espacio con otras personas de la casa, porque la vivienda es muy pequeña, por ejemplo, procure que haya buena circulación de aire en el ambiente.

5. El cuidador debe usar tapabocas mientras tenga contacto con el enfermo y debe llevar guantes al tocar o tener contacto con sangre, deposiciones o fluidos corporales como saliva, moco, vómito y orina de la persona enferma. Bote los guantes en un cesto de basura con bolsa y lávese las manos de inmediato.

6. Lave los platos y utensilios con guantes y agua caliente: use guantes para manipular los platos, tazas/vasos o cubiertos utilizados por la persona que está enferma. Lávelos con jabón y agua caliente o en el lavavajillas. Límpiese las manos después de quitarse los guantes o manipular artículos usados.

7. No sacuda la ropa sucia. Use guantes desechables para manipular la ropa sucia.

8. Cuide su propia salud. Los cuidadores deben quedarse en casa y monitorear su salud para detectar síntomas del COVID-19 mientras cuidan a la persona enferma. También deben seguir quedándose en casa luego de finalizar la atención.

9. El paciente debe estar solo en una habitación cerrada con buena ventilación y tener un baño para su uso exclusivo. Si en casa hay un solo baño, entonces este debe asearse con lejía siempre que el paciente lo use. En caso de que el paciente no se sienta bien y no le sea posible asearlo, use un tapabocas y espere tanto como sea posible luego de que la persona enferma haya usado el baño antes de ingresar a limpiar y usar el baño.