La lepra se cura, ¡detengamos el rechazo!

¿Por qué necesitamos seguir desestigmatizando a la lepra?

- Es una enfermedad milenaria, está en la Biblia, con muchos mitos y muchos rechazo en la sociedad por las falsas creencias que a través de muchos años se han trasmitido de generación en generación. La deformidad física produce rechazo, social, laboral e incluso familiar, mucho de esto es porque no se conoce como es la enfermedad. Todavía hay personas que piensan que no es curable, en nuestros tiempos se sabe que es curable, no es hereditaria, no necesita aislamiento y casi nunca necesita hospitalización.