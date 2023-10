¡Lo logré! María Clara Colón Cervantes florece tras vencer el cáncer de mama

María Clara Colón Cervantes.

“Lo que aprendí de Fernando es que a los niños no los podemos subestimar. Es mejor decirles las cosas como son y evitar que otros se las digan como no son y les generen un shock. Un compañero de colegio, hijo de médicos, le escuchó hablar de mis síntomas, de que se me cayó el pelo, y le dijo ‘tu mamá tiene cáncer, está grave y se va a morir’ (...) Cuando finalmente mi hijo se abre y me reclama, entiendo que sí estaba en capacidad de comprender. Sin embargo, tenía mucho miedo”.

Cómo hacerle entender a un niño de 7 años que su mamá tiene cáncer pero no se va a morir. Ese fue uno de los dilemas de María Clara. Y no quería usar la palabra cáncer porque seis meses atrás la familia había perdido a un perro por esa enfermedad. Entonces, ella llamó a la quimioterapia como aquel compuesto radiactivo que debilitaba a Superman, “Kryptonita”; asegurándole a su hijo que, al final, saldría victoriosa.

Tanto que tras culminar las quimioterapias, a María Clara le programaron una cuadrantectomía con reconstrucción y ella le prometió volver a casa el mismo día, pero una reacción alérgica se lo impidió. Lea: Tócate los senos: cuatro pasos para lograr un autoexamen eficiente

“Al día siguiente de la cirugía le hago una videollamada. Estaba a contraluz porque me bajaron las cortinas de la habitación de la clínica y prendí la luz del celular. Entiendo que me veía como un fantasma. Él me ve, se asusta y me dice ‘¡mami, yo también me voy a morir!’ y se desmaya. Quedé viendo el techo (risas)”.

Tras la cirugía, fue remitida a cinco sesiones de radioterapia que culminó el 18 de agosto. “Siempre tuve claro que yo iba a salir victoriosa y que iba a dar mi testimonio para que otras mujeres tengan valentía y no le tengan miedo al cáncer. El cáncer no es sinónimo de muerte, es un renacer. La vida no vuelve a ser la misma, es cierto, pero puede ser mejor, más pausada, más tranquila, más amorosa, más llena de detalles.

“Es una oportunidad de gratitud y de crecimiento. Mi vida se detuvo un año, en el que traté de seguir lo más normal posible, y todo eso me llevó a valorar, a agradecer, a sanar; a salir más fuerte, más valiente, con ganas de vivir aún más y de celebrar con fuerza el regalo de estar viva. Hay esperanza. Depende de tu actitud, fe, autocuidado, de la detección temprana, de las redes de apoyo”.