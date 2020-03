Médicos cartageneros en España: “Esperamos que esto no ocurra en Colombia”

“El mayor porcentaje de enfermos —explica Rubén— va a transitar hacia el curso sintomático leve, no complicado y va a poder manejarse desde casa, en aislamiento y con tratamiento solo sintomático”, pero el verdadero riesgo está en que el número de enfermos “se empieza a multiplicar de manera exponencial” y también se contagian los médicos, enfermeros, los que trabajan en la salud, “entonces empieza a disminuir la capacidad de respuesta del recurso humano. El número de recursos son limitados, por ejemplo, de camas en hospitales, de camas en UCI y de respiradores artificiales, entonces, como ha ocurrido en España, se dan situaciones en las que se empieza a tener que decidir para limitar el recurso, es decir: a qué pacientes se puede intubar y a qué pacientes, por su condición y sobrevida, no”. (Lea aquí: España suma mil contagiados por coronavirus en un día)

España contaba hasta anoche 13.910 casos confirmados de coronavirus y 623 muertes. Y todo ha pasado en 48 días, pero, para Rubén Agresott, un cirujano cartagenero que está en un hospital de Madrid, sin embargo, lo más dramático es tener que enfrentarse a tener que decidir quién vive y quién no.

Rubén Darío Agresott Marsiglia. Médico especialista en Cirugía General. Egresado de la Universidad de Cartagena. Actualmente Fellowship en Cirugía Hepatobiliar y Oncológica en el Departamento de Cirugía Digestiva del Hospital HM Sanchinarro, Madrid.

Por eso, insiste Rubén, ser responsables con nosotros mismos y con quienes nos rodean es vital en estos momentos y evitará que la pandemia colapse el sistema de salud de nuestro país, así como está pasando en España. “En el caso de Cartagena, en concreto, he seguido de cerca las noticias, las medidas ordenadas por las autoridades han sido pertinentes.

“Es necesario que entendamos que las medidas que se toman temprana y oportunamente para una parte de la población van a ser exageradas e innecesarias, pero que si esas medidas se toman muy tarde puede haber familiares, sobre todo los ancianos, sobre todo los que tienen enfermedades acompañantes, que empiecen a morir, ha sido el caso al que me he tenido que ver enfrentado en este proceso, he visto pacientes de cáncer que ya han estado infestados por este virus, compañeros médicos intubados en UCI. En España nos dimos cuenta de que debimos o pudimos haber tomado medidas más tempranas”. (Le puede interesar: Dos nuevos casos de coronavirus en Cartagena, van 102 en Colombia)

¡No es un juego!

Julio César Villanueva Flórez es otro médico cartagenero que trabaja en Madrid, en el Hospital Gregorio Marañón, y tiene algo más en común con Rubén Agresott, el médico de arriba: piensa que de las medidas que tomemos ahora dependerá no sucumbir ante la pandemia, entonces, cuando más estrictas, mejor. “La corrección o no de las medidas establecidas dependerá de si logran o no restringir al máximo la movilidad de la población, evitar la entrada de casos foráneos, proteger al personal sanitario, evitar el contacto físico innecesario y que todos entiendan el valor de lavarse las manos”, explica.