Silvy Araújo: descubre los secretos del éxito de la influencer fitness

“Yo tenía ya mi comunidad, pero en pandemia, digamos, creamos el ‘Equipo no me rindo’, que fue un momento muy lindo -Silvy habla y no puede esconder su emoción-, ahí fue cuando empecé a hacer los en vivos y comenzó a crecer la comunidad más y más. Al principio, cuando arranqué, dije: ¿quién se va a poner a ver estos lives?, nadie, pero ¡sí!, y poco a poco fueron más personas y hoy en día somos el ‘Equipo no me rindo’”.

Ese ‘No me rindo’ ha sido la piedra angular para cumplir un sueño de Silvy que no solo le cambiaría la vida a ella -y la convertiría en empresaria-, sino a miles de personas: una aplicación móvil a través de la cual pudiera accederse a rutinas de ejercicio, planes de alimentación y más, pero vamos pasito a pasito, suave, suavecito, como dice Luis Fonsi.

“Ya se creció el bebé y no es una página web, sino una aplicación donde tenemos más de once planes de entrenamiento, nutrición; hay yoga, estiramiento y un chat, que es una comunidad que se escribe todo el día... se comparten que ya entrenaron, que ya hicieron la receta y más”, explica la influencer fit.

-¿Cuál ha sido la clave para ese éxito, como tú dices, poder ver cómo ha crecido el “bebé”?, y es que no solamente ha crecido tu comunidad, sino que ahora eres empresaria -pregunto.

-¡Puedes creerlo! -ríe- ¡Yo todavía no me lo cre, what! -ríe más-. ¿Cómo lo logré?, yo creo que es con mucha disciplina y es con todo. El ejercicio me enseñó la constancia, es repetir una y otra vez, me mostró que los resultados a veces no llegan tan rápido como quieres, pero debes seguir porque estás construyendo algo. Creo firmemente que, cuando tienes una meta muy clara, pese a que no sale de la noche a la mañana, te ayuda a prender que las cosas no son “ya”. Lee además: Estas 7 razones te convencerían de comenzar a entrenar hoy mismo

-¿Cómo te sueñas en el futuro inmediato y cercano como empresaria y en lo personal?

-Número uno, encontrar el balance, creo que estoy en un momento de mi vida en que la paso tanto haciendo mucho y quiero también, en mi vida personal, de pronto en unos añitos ser mamá y otras cosas que me sueño un montón, entonces encontrar ese balance va a ser un reto para mí, pero no me rindo. Por el lado de mi empresa, quiero crecer, que vengan más entrenadoras a mi plataforma, tener más opciones... clases de baile, un poquito de todo, que sea como un espacio de 360° de salud, bienestar. Este año se vienen tres colaboraciones muy grandes que me tienen muy emocionadas, pero todavía no puedo decir mucho.