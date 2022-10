¿Su menstruación es abundante?, ojo: puede ser menorragia

Muchas mujeres no saben si su menstruación es normal o no, que no es de extrañar, debido a que todas son diferentes y a que aún en la actualidad existe un estigma sobre estos temas. El miedo suele ser la razón por la que se les dificulta hablar sobre las afecciones en ente aspecto. Sin embargo, es importante tener un médico de confianza, así podrá atender a tiempo cualquier anomalía.

Es común tener problemas con el período menstrual a causa de diferentes molestias, pero no es normal y una de las afecciones más frecuentes es la menorragia. Lea aquí: Menstruación y deporte: aprenda a detectar cuándo es un problema

“La menorragia es un sangrado menstrual que es abundante y puede durar más de 7 días”, explican desde los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, siglas en inglés).

Aunque la menstruación puede provocar dolor y otros síntomas, no llega a afectar las actividades diarias. Por esa razón, es importante que si presenta un sangrado abundante o prolongado acuda con un especialista, pues esto podría traer graves repercusiones para su salud.