Así va la búsqueda de niña de 11 años raptada de su casa, en Bolívar

La Policía y la Fiscalía la están buscando. Me dijeron que hay indicios de que se la llevó para Aguachica, Cesar, donde ese sujeto tiene familia, pero a mí solo me importa que me la regrese, que no le haga daño”. Lea aquí: ¡Zozobra! Niña de 11 años fue raptada de su casa en Morales, sur de Bolívar

Con desespero, Nayerlis cuenta los nuevos detalles sobre el rapto de su hija Taliana Rodríguez Pérez, de 11 años y estudiante de séptimo.