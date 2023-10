Dejan libre a menor que asesinó a su padrastro mientras golpeada a su mamá

Los hechos

El pasado domingo 15 de octubre, al interior de una vivienda del barrio Arenal, en la comuna 1 de Barrancabermeja, Santander, se desató este hecho de violencia intrafamiliar.

Eliécer Quiroz, apodado como ‘Romano’, llegó al inmueble a recoger ropa y demás pertenencias suyas. Ellos estaban en un proceso de separación ante una serie de episodios de violencia. Lea: Creador de contenidos agredía a su mujer, su hijastro se metió y lo mató

La mujer de 38 años dio a conocer que el hombre le pidió que lo dejara entrar un momento para hablar, a lo que ella accedió. Ya en el interior de la casa, él procedió a quitarle el celular e iniciar las agresiones.

Quiroz Morales, según la información que la mujer entregó a la Fiscalía, echó seguro a la puerta y la afectada empezó a pedir auxilio a sus vecinos.

“Un vecino quiso abrir y no pudo, mientras que él (Eliécer) me empezó a ahorcar y me fui quedando sin fuerzas. Uno de los perritos ladró, despertó a mi hijo y el niño al escuchar ruidos sale y me ve. El niño, al ver esa escena, Eliécer intentó agredirlo con un casco, mi hijo le mandó un puño y ahí fue cuando cogió el cuchillo y le ganó de mano”, relató la mujer.