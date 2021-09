Doble asesinato en La Boquilla: hallan muertos a padre e hijo

Mientras lloraban la muerte de Luis Fernando, sus parientes también se preguntaban por el paradero Henry Luis, quien ese viernes en la noche también había salido, pero a una fiesta en La Boquilla.

La búsqueda y angustia terminó en horas de la tarde del lunes, cuando a Altamiranda Cuenta lo encontraron muerto en una zona enmontada, en la Isla Cachuzo, en La Boquilla. Le puede interesar: Hallan muerto a empleado de una finca en Clemencia

El informe policial asegura que Henry tenía heridas en cabeza causadas por arma cortopunzante, tipo machete.

Con anotaciones

La Policía Metropolitana asegura que Altamiranda Cuenta tenía en su prontuario dos anotaciones judiciales: una por homicidio doloso y otra por microtráfico.

Los móviles de este cruel crimen son desconocidos. Las autoridades no reportan capturas por este hecho, pero creen que dentro de las razones de estos dos asesinatos estaría un posible ajuste de cuentas. Lea aquí: De seis cuchilladas matan a mototaxista en San Francisco

Amigos, allegados y familiares no salen del asombro por las muerte de Luis Enrique y Henry Luis, pues aseguran que el padre de familia solo se dedicaba a trabajar como reciclador, al parecer no se metía con nadie, y tampoco había tenido líos o recibido amenazas. Agregan que solo quieren justicia para que sus muertes no queden en vano.

