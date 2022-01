El terrible drama de Erika: le quemaron la casa y su hija lucha por vivir

“Así mismo como se levantó de la cama envuelta en llamas para salvarse, así se levantará de la cama donde está ahora. Mi hija es valiente, es una berraca y Dios es el único que sabe qué hacer con ella”.

Erika Rubio Batista vive el peor de los dramas. Su hija (13) años lucha por sobrevivir a las graves quemaduras que sufrió en el 80 por ciento de su cuerpo durante el incendio que habría sido provocado por su padrastro, Tilson Cantillo Morales, el domingo en la madrugada. Le puede interesar: Asegurado sujeto que quemó vivienda en Olaya: niña lesionada está en UCI

Mientras la madre de siete hijos y abuela de dos nietos espera un milagro, y que la niña sea trasladada lo más pronto posible a un pabellón de quemados en una clínica especializada en Barranquilla, ella recorre una vez más lo que quedó de la vivienda donde vivió en los últimos 14 años.

“Perdí todo, no me quedó nada. Mis cositas, la casa, la ropa, no tengo nada. Vivo ahora de lo que me dan los vecinos. Duermo donde una vecina. Mis otros hijos están donde su papá. Yo solo espero que mi hija salga de esto, aunque los médicos me dijeron que las posibilidades son pocas”, cuenta Erika sobre el suelo chamuscado por el fuego que destruyó su casa y la de su hermana.