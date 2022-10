¡Infame! Se negó a llevar a herido en su auto y lo mataron, en La María

Añadió que “la gente le pedía que abriera la puerta y lo llevara a una clínica, pero él no quería, tal vez por miedo ya que habían consumido licor y estaban alterados. “Luego vi que un sujeto en una moto llegó, sacó un arma de fuego y comenzó a apuntar para todos lados con desespero, luego le gritó unas cosas al conductor y le apuntó, entonces disparó”.

“Él no tenía nada que ver, solo iba pasando. En la fiesta hubo una pelea y acuchillaron a una persona. Entonces un poco de gente se puso en la mitad de la carretera con el herido y justo en ese momento pasó el señor -Mario-”, relató el testigo.

Amigos de la víctima han escrito en las redes sociales que Mario era un buen hombre, trabajador y que no ingería licor precisamente para evitar momentos de intolerancia y preocupación.

Sobre esta información, también se conoció que sería alias ‘Randy Machete’ y que, supuestamente, fue impactado por una de las balas que lanzaron a Mario. La Policía no ha confirmado esta versión.

Al parecer, era conductor de colectivo y se dirigía a su vivienda tras hacer unas carreras por la Avenida Pedro de Heredia.

“Esto es injusto...si no quería llevarlo, no tenían que hacerle esto”; “pobre hombre, ojalá esto no quede impune”; “ese señor trabajando honradamente y mira lo que le hicieron esos borrachines”, son algunos de los comentarios que hacen internautas sobre el hecho de sangre.