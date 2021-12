Los tres casos del 2021 que quedaron sin resolver, en Cartagena

Alexander Sarmiento.

El padre de la menor cuenta que su instinto de padre dice que su hija fue llevada engañada a ese lugar para posteriormente sacarla del país. “Yo siento que ella fue raptada, ese tipo (Wainer Ayola) le mintió, prometiéndole quizá un mejor futuro. Yo sueño con ella constantemente, quiero creer que está viva”. Lea: Otra vez capturado el tío político de Alexandrith: ¿Dónde está ella?

Alexander mantiene la esperanza que su adorada hija aparezca sana y salva, pero a su vez, está consiente que su mayor deseo puede no cumplirse. “Yo pido que su caso no sea como el de otras personas que nunca más se vuelve a saber de ellas, yo quiero que aparezca, viva o muerta, pero que aparezca, solo así tendré paz”, aseguró el padre de la menor.

¿Quien lo asesinó?

A Dumar Alfonso Bernal López, de 36 años, lo encontraron agonizando a un lado de la vía, sobre la Ruta 90, que conduce a Manzanillo del Mar, el 1 de julio de este año. Le interesa: Cartagena: seis homicidios del 2021 que están sin resolver

Al ingeniero industrial le propinaron un balazo en la cabeza que le arrebató la vida cuando probaba su moto en esa vía; y hasta la fecha su caso es todo un misterio. La primera versión que se conoció afirmaba que se trató de un hurto, pero las autoridades desmintieron esta causa debido que a la víctima le encontraron todas sus pertenencias, incluyendo la moto.

Su prometida, Paola Cano, en entrevista con El Universal, contó que estos meses han sido realmente difíciles, especialmente para los padres de Dumar Alfonso, y aseguró que las autoridades no les brindan respuestas “hace un mes me contacte con ellos, pero no me dicen nada nuevo, estamos tratando de hablar con el fiscal pero ha sido imposible”. Las investigaciones no avanzan, no hay capturas. Lea aquí: ¿Cuáles son las pistas que investigan por el crimen de Dumar Bernal?