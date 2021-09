Cartagena: seis homicidios del 2021 que están sin resolver

¿Qué pasó con él?, es algo que no tienen claro ni las autoridades ni sus familiares. La Policía dijo en su momento que esperaba un reporte de Medicina Legal para establecer las causas exactas de la muerte de Eduardo, pero las investigaciones no avanzan. Sus allegados creen que lo mataron para robarle el carro.

El conductor Eduardo Navas Castillo, de 66 años, fue reportado desaparecido por sus familiares el viernes 26 de marzo mientras laboraba en su vehículo particular para una plataforma virtual. Lo vieron por última vez recogiendo pasajeros en el sector de Los Ejecutivos en un Chevrolet Spark Life, de placas ISK-297, que aún no aparece.

Ese particular no está capturado y se conoció que lo entregó voluntariamente. Sin embargo, con el casco pudieron establecer cómo entró el proyectil a la cabeza del motociclista deportivo. Dumar murió mientras lo atendían en la Clínica Madre Bernarda.

¿Por qué mataron a Moisés?

Moisés De la Cruz Ávila se forjó a punta de esfuerzo, tesón y trabajo en el barrio La María. Con 57 años tenía tranquilidad y estabilidad. Era dueño de una ferretería y una tienda, y tenía otros locales en arriendo. Todos esos negocios están en una misma esquina, la calle 48 del sector Los Corales.

A Moisés era común verlo barrer todas las mañanas la puerta de la ferretería. El pasado 11 de febrero no fue la excepción. Muy temprano, a las 5:20 a. m., salió a limpiar la terraza y el sardinel. En eso estaba cuando pasaron dos sujetos y uno de ellos le disparó al pecho. La muerte fue inminente.

Siete meses después, los parientes de De la Cruz Ávila no saben por qué lo asesinaron. No tienen claro si se trató de un hurto o era víctima de una extorsión. De lo que sí están seguros es que el comerciante cartagenero no había recibido amenazas y que aún la Fiscalía (a cargo de la investigación) no les ha informado de resultados de alguna diligencia, pese a que en su poder están videos de cámaras de seguridad del sector que captaron el momento del crimen.

“Él no tenía amenazas. Quiero que las autoridades competentes pongan la lupa para que el caso de mi papá no quede en la impunidad”, manifiesta Lizeth De la Cruz Ortega, hija de la víctima.

Acribillados en una casa

El jueves 4 de febrero, a las 11 de la noche, ráfagas de disparos se escucharon en cada rincón del corregimiento de Punta Canoa, a un costado de la Vía del Mar, zona norte de Cartagena. Un doble homicidio provocó temor y tensión entre los habitantes de esa localidad, golpeada anteriormente por hechos similares relacionados con el narcotráfico.