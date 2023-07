¡Macabro! Hallan restos óseos en una carretera de Santa Rosa de Lima

Trabajadores y moradores de la vereda Paiva, en el municipio de Santa Rosa de Lima, norte de Bolívar, no salen del asombro luego de encontrar el cadáver de una persona, a solo unos metros de la carretera principal.

“El mosquito Culex no es agente transmisor de dengue”: Secretaría de Salud

“El mosquito Culex no es agente transmisor de dengue”: Secretaría de Salud

El macabro hallazgo ocurrió en la mañana de este sábado 22 de julio, cuando algunas personas transitaron por el sitio y observaron algo extraño entre un matorral. “La verdad es que no entiendo porque no lo habían visto antes, o por qué el olor no les llamó la atención a las personas que pasan por aquí todos los días. Se ve que este cuerpo tiene más de diez días aquí”, dijo un testigo de los hechos.