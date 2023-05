“Quería estudiar y salir adelante”: a Yorman lo mataron frente a su hermano

Ruiz se graduó de bachiller a finales del año pasado. Llegó a Colombia hace unos tres años, con la convicción de sacar a su familia adelante y darle lo que no había podido tener. Lea aquí: Sicario esperó que saliera del gimnasio, lo siguió y lo mató de 4 balazos

Le ilusionaba salir adelante, quería estudiar para comprarle una casa a su mamá, conseguir todo lo que necesitara. “Era juicioso, dedicado, un buen muchacho que no se metía con nadie”, revela su familia. A Yorman Ruiz Valest le truncaron sus sueños con cuatro balazos. Los planes que había hecho, los que comentaba casi que a diario entre los suyos, se esfumaron con el macabro crimen del que fue víctima.

“Dicen que le dieron cuatro tiros, pero en el CAP de El Pozón aseguran que fueron tres. Recibió impactos en la cabeza, el abdomen y el brazo”, comenta su familiar mientras lamenta lo que sucedió. “Es que no entendemos, no sabemos por qué lo atacaron, él era tan bueno, juicioso; esto nos tiene desconcertados”. Lea: Racha criminal en Cartagena no cesa: homicidios llegaron a 124 en 120 días

La Policía Metropolitana no ha entregado detalles del crimen, pero según la información que recibió la familia de Yorman, está a la espera de los videos de una cámara de seguridad de una compraventa ubicada en la calle principal de Villa Estrella que posiblemente captó el crimen.